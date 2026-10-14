León XIV pasó "una noche tranquila" tras la operación de pulmón

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado después de haber sido operado de un tumor maligno en el pulmón derecho.

La Sala de Prensa de la Santa Sede difundió este miércoles un nuevo parte médico en el que confirmó que el Pontífice atravesó sin inconvenientes la primera noche posterior a la intervención.

La información, difundida por la agencia Noticias Argentinas, señala que el Vaticano anticipó nuevas actualizaciones sobre su estado de salud durante la jornada.

Le extirparon parte del pulmón derecho

La operación se realizó el martes y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, mediante una técnica de cirugía videoasistida.

El procedimiento quirúrgico duró aproximadamente 90 minutos y permitió extraer el tejido afectado. El examen realizado durante la intervención confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

Según el informe médico, la cirugía concluyó sin complicaciones y León XIV despertó normalmente de la anestesia. Luego de permanecer bajo observación, fue trasladado a su habitación.

Aunque los primeros informes son favorables, su evolución continuará bajo seguimiento médico. Por el momento, no se comunicaron modificaciones oficiales en la agenda de su próxima gira por Sudamérica, que incluye a Argentina, Uruguay y Perú.