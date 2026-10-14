Tras la operación de León XIV, un cirujano salteño aconsejó reducir su agenda en Sudamérica

La reciente operación pulmonar del papa León XIV abrió interrogantes sobre su gira por Sudamérica, prevista del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay del 6 al 8, Argentina del 8 al 11 y Perú del 11 al 17. Ante la proximidad del viaje, el cirujano torácico salteño Francisco Aguilar consideró que el Pontífice podría estar en condiciones de cumplirlo si evoluciona favorablemente, aunque recomendó reducir las actividades y ampliar los períodos de descanso.

En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, el especialista explicó que una recuperación favorable podría permitirle volar en aproximadamente 20 días, siempre que no presente complicaciones.

“Yo creo que él puede volar, puede viajar, pero hay que achicar la agenda”, sostuvo.

Aguilar remarcó que la posibilidad de realizar vuelos no equivale necesariamente a estar en condiciones de cumplir una gira con numerosas actividades, traslados y encuentros públicos.

“Yo recomendaría que no”, respondió al ser consultado sobre la conveniencia de mantener la agenda completa.

La recuperación será determinante

El médico señaló que, después de una cirugía pulmonar mínimamente invasiva, una internación de entre cinco y siete días puede ser habitual, aunque los tiempos dependen de cada paciente.

También explicó que la evolución respiratoria, los controles cardiológicos y los estudios posteriores resultan fundamentales antes de evaluar un viaje de estas características.

“Yo creo que hay que achicarle la agenda”, insistió, y sugirió incorporar más tiempo de descanso entre las actividades.

Aguilar aclaró que no cuenta con información clínica directa del Papa. Por eso, sus consideraciones son una evaluación médica general y no anticipan una decisión oficial sobre la gira.