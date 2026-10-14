Temporal en Chile: granizo, inundaciones y 48 mil usuarios afectados por cortes de luz

Un violento temporal sorprendió a Santiago de Chile con lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, caída de granizo y reportes de un tornado. El fenómeno provocó inundaciones, interrupciones en el transporte público y cortes de electricidad que afectaron a unos 48 mil usuarios.

La tormenta se registró durante la tarde del martes y dejó importantes complicaciones en distintos sectores de la capital chilena. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) emitió una alerta roja para la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, las precipitaciones se concentraron principalmente en el sector oriental de Santiago, donde se acumularon hasta 22 milímetros de lluvia en algunas zonas.

Rescates, daños e interrupciones del metro

El temporal afectó la circulación de las líneas 1 y 2 del Metro de Santiago, mientras que varias calles quedaron anegadas.

En la comuna de Peñalolén, los bomberos rescataron a seis personas que habían quedado atrapadas en un paso bajo nivel inundado.

También se registraron importantes daños en edificios de la ciudad, entre ellos el Teatro Municipal de Santiago, que sufrió filtraciones de agua.

Las autoridades advirtieron que nuevas precipitaciones podrían incrementar el riesgo de deslizamientos de tierra en sectores cercanos a la cordillera de los Andes.

El episodio se produjo pocos días después de un aluvión que afectó zonas residenciales de Santiago, lo que mantiene la preocupación por las consecuencias de nuevas lluvias intensas.