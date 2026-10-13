Parte médico oficial: extirparon un tumor maligno al papa León XIV

El Vaticano difundió este martes el primer parte médico oficial sobre la salud del papa León XIV, luego de la cirugía torácica a la que fue sometido en el Policlínico Gemelli de Roma.

La intervención, llevada a cabo mediante una técnica asistida por video por un equipo de especialistas encabezado por el profesor Stefano Margaritora, permitió la extirpación completa de la lesión tras confirmarse el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar.

Según detalló la Santa Sede, el procedimiento principal duró noventa minutos sin registrar complicaciones y, tras un período de observación, el pontífice despertó con normalidad y regresó a su habitación en la décima planta del hospital.

Mientras transita las primeras horas de su recuperación bajo estricto seguimiento médico, el parte aporta claridad sobre el cuadro que motivó la internación y los próximos pasos de su convalecencia.

(Con información de TN)