Cirugía exitosa en Roma: el papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar

El Vaticano disipó este martes la preocupación internacional al confirmar que la intervención quirúrgica a la que fue sometido el papa León XIV concluyó con total éxito y dentro de los plazos previstos.

El pontífice, de 71 años, había ingresado al mediodía al Policlínico Gemelli de Roma para la extirpación de un nódulo pulmonar detectado en una fase muy temprana durante un chequeo de rutina, un diagnóstico que él mismo había anunciado el pasado domingo ante los fieles tras el rezo del Ángelus.

Mientras el Santo Padre descansa en su habitación para dar inicio a un posoperatorio estimado en una semana, las muestras de apoyo no se hicieron esperar y se tradujeron en una masiva cadena de oración liderada por el cardenal vicario Baldassare Reina en la capilla del centro médico.

Debido a la convalecencia, la agenda papal quedó suspendida hasta el próximo 20 de octubre, lo que obligó a delegar compromisos clave como la audiencia general y la eucaristía prevista en la plaza de San Pedro, la cual será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle.

(Con información de TN)