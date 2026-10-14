Irán condenó a muerte a una joven de 23 años por publicaciones en redes sociales

Una joven iraní de 23 años fue condenada a muerte por publicaciones en redes sociales consideradas blasfemas por la Justicia de Irán. Se trata de Najmeh Amini, estudiante de Contabilidad, quien permanece detenida en la prisión de Vakilabad, en la ciudad de Mashhad.

La sentencia fue dictada el 16 de septiembre, aunque tomó repercusión internacional durante los últimos días. La joven fue acusada de sab ol-nabi, una figura del Código Penal iraní que castiga las ofensas contra el profeta Mahoma.

La condena todavía no es definitiva y puede ser apelada ante el Tribunal Supremo de Irán.

Detenida durante las protestas contra el régimen

Amini había sido detenida durante las manifestaciones antigubernamentales de enero de 2026 y posteriormente quedó bajo investigación por sus actividades en internet.

En otro proceso judicial recibió una condena de 12 años, seis meses y un día de prisión por acusaciones vinculadas con la seguridad nacional y la difusión de propaganda contra el Gobierno.

Durante el juicio por blasfemia, la joven sostuvo que sus expresiones no habían sido deliberadas y argumentó que se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Sin embargo, el tribunal rechazó su defensa.

Preocupación internacional por la pena de muerte

La organización Iran Human Rights condenó la sentencia y advirtió que el caso podría ampliar la utilización de la pena capital contra personas que expresan opiniones en internet.

Su director, Mahmood Amiry-Moghaddam, reclamó una respuesta internacional para evitar la ejecución y cuestionó el uso de la legislación religiosa para castigar expresiones personales.

El caso se conoce en medio de un aumento de las ejecuciones en Irán y de las denuncias de organizaciones humanitarias por las restricciones a la libertad de expresión.

Mientras tanto, Najmeh Amini continúa encarcelada y a la espera de que se resuelva la apelación de su condena.