China cruza a Estados Unidos por su injerencia en las políticas latinoamericanas
La pulseada global entre las superpotencias sumó un nuevo capítulo de fricción diplomática luego de que el enviado especial de China para América Latina, Qiu Xiaoqi, endureciera el tono contra la administración de Donald Trump y llamara a combatir el hegemonismo y el unilateralismo en la región.
Durante una conferencia en Beijing, el diplomático no solo exigió el cese de las injerencias en los asuntos internos de los países latinoamericanos y caribeños —con especial foco en el rechazo al bloqueo a Cuba—, sino que abogó por un orden internacional multipolar, marcando distancia frente a los alineamientos automáticos que promueven los sectores más afines a Washington.
Las declaraciones oficiales llegan en sintonía con el fuerte cruce protagonizado días atrás por la embajada china en la Argentina, que salió al cruce del embajador estadounidense Peter Lamelas tras sus críticas hacia la adopción de proveedores tecnológicos asiáticos.
Sin menciones explícitas pero con evidente destinatario, desde Beijing tildaron los señalamientos de responder a una "mentalidad de Guerra Fría" y defendieron la transparencia de su industria frente a los intentos de limitar su inserción comercial en el tablero regional.
(Con información de Página12)