Trump asegura que China y Rusia "no tienen nada que ver" con el respaldo a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó bajarle el tono a las especulaciones sobre una posible intervención de las grandes potencias asiáticas en el conflicto con Teherán al asegurar que no cree "en absoluto" que Beijing y Moscú estén asistiendo al régimen iraní.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de Truth Social, el mandatario desestimó los cuestionamientos de sus opositores y sentenció que cualquier apoyo militar o logístico de gran escala sería detectado de inmediato, advirtiendo que tanto Rusia como China se exponen a consecuencias demasiado graves si deciden cruzar esa línea.

Las declaraciones presidenciales contrastan de plano con los informes de agencias de inteligencia y reportes periodísticos internacionales que, en los últimos meses, advirtieron sobre la presunta transferencia de tecnología de misiles, asesoramiento estratégico y esquemas financieros para sortear sanciones petroleras.

Pese a estos antecedentes y a los estrechos lazos diplomáticos que unen a Teherán con el Kremlin y el gobierno de Xi Jinping —quien semanas atrás le habría garantizado a Washington no enviar armamento—, la Casa Blanca optó por blindar su postura y minimizar el alcance de una eventual cooperación militar extranjera en la zona.

(Con información de Ámbito)