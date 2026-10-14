Demoras en el aeropuerto de Salta: dos vuelos de Aerolíneas Argentinas registran retrasos

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes registra este miércoles 14 de octubre demoras en dos vuelos de Aerolíneas Argentinas, aunque la terminal salteña continúa operando con normalidad.

Según la información publicada por Aeropuertos Argentina, uno de los servicios afectados es el vuelo AR1495, con salida prevista desde Salta hacia Aeroparque a las 10:45, que fue reprogramado para las 12:45.

En cuanto a los arribos, el vuelo AR1494, procedente de Aeroparque y previsto originalmente para las 10:05, presenta una demora hasta las 12:00.

Ambos servicios registran retrasos cercanos a las dos horas.

El resto de los vuelos opera mayormente en horario

Los demás vuelos comerciales que aparecen en la programación mantienen, hasta el momento de la consulta, sus horarios previstos.

Entre los destinos figuran Córdoba, Mendoza, Neuquén, Aeroparque y Ezeiza. También se encuentran programados servicios vinculados con proyectos mineros.

Por su parte, la Subsecretaría de Defensa Civil informó que el aeropuerto se encuentra operativo y sin restricciones generales.

Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas o en las pantallas de la terminal, ya que la programación puede modificarse durante la jornada.