Sico y Jama continúan cerrados: cómo están los cruces fronterizos de Salta este miércoles

Los pasos fronterizos de Sico y Jama continúan cerrados al tránsito vehicular por las condiciones meteorológicas adversas en la zona cordillerana. Ambos cruces hacia Chile ya habían sido clausurados este martes, por lo que no se trata de nuevas restricciones.

Según el último reporte difundido por Defensa Civil, el paso Sico permanece cerrado para todo tipo de vehículos, mientras que Jama, ubicado en Jujuy, también mantiene la misma condición.

En Socompa únicamente está permitido el tránsito ferroviario. Para la zona se pronostican fuertes vientos y probabilidad de nevadas.

Los pasos con Bolivia están habilitados

En la frontera norte de Salta, los cruces con Bolivia funcionan este miércoles 14 de octubre, según el informe actualizado a las 6.

El puente internacional de Aguas Blancas, el paso Salvador Mazza-Yacuiba y el cruce de Los Toldos figuran habilitados durante las 24 horas.

En Aguas Blancas, el servicio de chalanas también aparece habilitado, aunque el reporte consigna un horario reducido de 7 a 9.

Las autoridades recomiendan circular con precaución por la presencia de lloviznas y posibles sectores con neblina.

Paraguay: habilitado el cruce por Misión La Paz

El paso internacional Misión La Paz-Pozo Hondo, que conecta Salta con Paraguay, se encuentra operativo de 7 a 20.

Para circular por el sector se recomienda llevar documentación personal y vehicular vigente, verificar las condiciones del camino y respetar los controles migratorios y aduaneros.

Ante posibles cambios por razones meteorológicas o de seguridad, se aconseja consultar el estado de los pasos antes de iniciar el viaje, especialmente hacia Chile.