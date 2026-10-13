Fiore cruzó a ADP por el paro: “No soluciona nada”

La ministra de Educación y Cultura de Salta, Cristina Fiore, cuestionó el paro de 72 horas convocado por la Asociación Docente Provincial (ADP) para el 20, 21 y 22 de octubre, aunque anticipó que intentará abrir una instancia de diálogo.

“Me sorprendió la convocatoria al paro, básicamente porque me parece que los paros, y encima tres días, no solucionan absolutamente nada”, sostuvo en diálogo con Pelo & Barba, por Aries.

La medida había sido anunciada por Fernando Mazzone, secretario general de ADP, ante la falta de respuestas a un petitorio que incluye titularizaciones, cobertura de cargos, actualización del incentivo docente y cuestionamientos al servicio de juntas médicas Más Salud.

Fiore defendió los acuerdos salariales y la refinanciación de deudas de empleados públicos, pero admitió demoras en los concursos y las titularizaciones, vinculadas con la investigación judicial por presuntos títulos apócrifos.

“Reconozco que hay cosas en las que tenemos que avanzar”, expresó.

Sobre una posible solución antes del paro, aclaró que la intervención laboral corresponde a la Secretaría de Trabajo, aunque anunció: “Voy a ver de convocar alguna mesa técnica”.

La ministra no aseguró que la medida vaya a levantarse. ADP, por su parte, había manifestado su disposición a negociar si el Gobierno ofrecía respuestas concretas.