Corte de luz en Salta: qué barrios podrían quedarse sin agua este miércoles

Aguas del Norte advirtió que podría registrarse baja presión o falta de agua entre las 8 y las 12 de este miércoles por trabajos eléctricos programados.
Salta14/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Un corte programado de energía eléctrica podría afectar el suministro de agua potable en distintos barrios de Salta capital durante la mañana de este miércoles 14 de octubre.

Aguas del Norte informó que la interrupción eléctrica podría provocar baja presión o cortes de agua en los barrios AATRA, 20 de Febrero, La Loma, Soberanía Nacional, Villa Luján, Militar, General Arenales Sección J y 26 Viviendas.

La afectación está prevista entre las 8 y las 12, horario estimado para la finalización de los trabajos eléctricos.

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Desde la empresa aclararon que las dificultades en el suministro son posibles, por lo que no necesariamente todos los sectores mencionados quedarán sin servicio.

Ante consultas o inconvenientes, los usuarios pueden comunicarse con Aguas del Norte al 0800-888-2482 o por WhatsApp al 3875-838387.

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