Lluvias, neblina y obras complican la circulación en varias rutas de Salta

Las lluvias, la neblina y los trabajos de mantenimiento obligan a circular con precaución en distintas rutas nacionales y provinciales de Salta este miércoles 14 de octubre. Los principales inconvenientes se concentran en los Valles Calchaquíes, la Puna y algunos sectores del norte provincial.

De acuerdo con los reportes de la Subsecretaría de Defensa Civil, la Ruta Nacional 68 presenta lloviznas y acumulación de agua. En el tramo entre la Garganta del Diablo y Cafayate también se advierte sobre posibles deslizamientos por las precipitaciones.

En la Ruta Provincial 33, especialmente a la altura de El Nogalar, se registra neblina y baja visibilidad, mientras que en la Ruta Nacional 40, cerca de Seclantás, hay maquinaria pesada realizando tareas viales.

Tránsito reducido y sectores con baches

La Ruta Provincial 44 tiene habilitado un solo carril en el kilómetro 5 y presenta paso reducido en el kilómetro 22.

Por su parte, la Ruta Nacional 51 requiere precaución por falta de mantenimiento en el acceso a Campo Quijano. También se reportan baches, sectores irregulares y presencia de maquinaria en distintos puntos del recorrido hacia la Puna.

En la Ruta Nacional 34, especialmente en los departamentos Orán y San Martín, se advierte sobre baches, animales sueltos, obras y sectores de calzada irregular.

También hay trabajos sobre las rutas nacionales 9 y 34 en la zona de Metán, donde las lloviznas pueden volver resbaladiza la calzada.

En caminos provinciales de Orán, Anta y Rivadavia se recomienda prestar especial atención a la presencia de animales y al estado de los caminos.

Las autoridades aconsejan reducir la velocidad, encender las luces bajas, respetar las señalizaciones y mantener distancia de seguridad, especialmente en sectores con neblina o lluvia.

Ante emergencias, se encuentra disponible la línea gratuita 103.