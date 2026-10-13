Alerta por la crecida del río Paraná: Itaipú abrió sus compuertas y preocupa el avance del agua

La extraordinaria crecida del río Paraná obligó a mantener abiertas las compuertas de la represa hidroeléctrica Itaipú, ubicada entre Paraguay y Brasil, ante el fuerte incremento del caudal provocado por las intensas lluvias en la región.

Las autoridades de la central explicaron que el embalse alcanzó sus niveles máximos de seguridad y que la liberación de agua continuará durante la semana para controlar la situación.

“Ya alcanzamos nuestros niveles máximos de seguridad en la represa, por eso debemos mantener abierto nuestro vertedero”, advirtió Silver Guerrero, superintendente de Operaciones de Itaipú.

El caudal que recibe la represa se ubica entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo, luego de un fuerte incremento registrado durante los últimos días.

Preocupación por las inundaciones

En Ciudad del Este, Paraguay, el avance del río ya provocó evacuaciones de familias en sectores ribereños, especialmente en el barrio San Rafael.

La situación también es seguida de cerca en Argentina. El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná podría experimentar nuevos aumentos de nivel durante los próximos días, especialmente por el desplazamiento de la creciente hacia el sur.

En Corrientes, el comportamiento del río mantiene bajo vigilancia a las localidades costeras, mientras las autoridades siguen la evolución de los caudales y las descargas de las represas.

La apertura del vertedero de Itaipú es una maniobra de regulación ante el exceso de agua y no implica, por sí sola, un riesgo de rotura de la represa.

El monitoreo continuará durante la semana ante la posibilidad de nuevas lluvias y mayores niveles del Paraná.