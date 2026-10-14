Alerta naranja y roja por vientos de hasta 100 km/h en la Puna salteña

La Puna salteña estará bajo alerta meteorológica naranja y roja por fuertes vientos este miércoles 14 de octubre. Se esperan velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en zonas montañosas.

La advertencia difundida por la Subsecretaría de Defensa Civil alcanza a sectores de Cachi, La Poma, Molinos y Los Andes y tendrá vigencia desde las 12 del mediodía.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar la circulación por rutas de altura y extremar las precauciones al conducir, debido al peligro que representan las ráfagas intensas.

También solicitaron asegurar techos, toldos y objetos que puedan ser arrastrados por el viento, además de evitar actividades al aire libre.

Otra recomendación es no permanecer en zonas abiertas, quebradas o cerca de postes y tendidos eléctricos, donde las condiciones meteorológicas pueden representar un riesgo.

Desde Defensa Civil pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones preventivas.

Ante cualquier emergencia, se encuentra habilitada la línea 103.