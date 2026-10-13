Salta se prepara para 2027: sortearán los jueces que integrarán el Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral de Salta renovará su integración mediante un sorteo previsto para el miércoles 21 de octubre, de cara al período 2026-2028, que comprenderá las elecciones provinciales del próximo año.

La convocatoria fue publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, edición 22.286, y establece dos instancias para seleccionar a los magistrados.

A las 9 se realizará el sorteo entre juezas y jueces de la Corte de Justicia, mientras que a las 12 será el turno de los magistrados de segunda instancia.

El procedimiento se desarrollará en el salón de reuniones del Tribunal Electoral y permitirá determinar quiénes ocuparán los lugares de titulares y suplentes.

La nueva integración tendrá a su cargo las funciones electorales que correspondan al organismo durante los próximos dos años.