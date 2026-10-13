Día de la Madre: regalos desde $4.000 en el Mercado San Miguel

A pocos días del Día de la Madre, que se celebra este domingo 18 de octubre, el Mercado San Miguel y sus anexos ofrecen distintas alternativas de regalos para todos los bolsillos, con precios que arrancan desde los $4.000.

En una nueva edición de Mercado de Puertas Abiertas, por Aries, recorrimos los locales de calle 20 de Febrero y consultamos a los comerciantes sobre precios, promociones y expectativas de ventas.

Entre las opciones más económicas aparecen los perfumes pequeños desde $4.000, conjuntos de ropa interior entre $6.000 y $9.000, y prendas deportivas desde $4.000.

También se consiguen remeras desde $7.000, pijamas de verano a $10.000 y pantalones desde $10.000.

Para quienes buscan otros regalos, los comerciantes ofrecen cajas de jabones Natura a $10.000, auriculares Bluetooth desde $15.000, juegos de mate y termo a $25.000 y carteras desde $20.000.

Otra alternativa son los ramos de maquillaje, que pueden armarse de acuerdo con el presupuesto del comprador, con opciones de $10.000, $20.000 y $30.000.

Los comerciantes esperan más movimiento

Pese a la variedad de propuestas, algunos vendedores reconocieron que las compras todavía están tranquilas y esperan mayor movimiento comercial durante los días previos al domingo.

Desde uno de los puestos señalaron que las ventas suelen concentrarse a último momento, por lo que mantienen expectativas de mejorar la actividad durante esta semana.

El recorrido dejó una amplia variedad de precios para quienes buscan agasajar a mamá sin realizar grandes gastos.