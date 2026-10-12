“Hay un silencio en Pichanal”: mujeres originarias reclaman información sobre el pozo petrolero

La organización de mujeres Kuape, de Pichanal, aseguró que todavía no obtuvo respuestas a los pedidos de información sobre el pozo petrolero Lomas de Olmedo y reclamó que los vecinos puedan conocer su situación actual.

En diálogo con N&N, por Aries, Leticia Quispe, integrante de la organización, explicó que impulsaron una solicitud dirigida a distintas autoridades para acceder a documentación sobre las intervenciones realizadas y el estado de las instalaciones.

“Hasta ahora no”, respondió al ser consultada sobre las respuestas recibidas.

La referente señaló que existe preocupación entre las familias cercanas al pozo y cuestionó la falta de información accesible para la comunidad.

“Hay un silencio en Pichanal sobre esta situación, hay un desconocimiento también”, sostuvo.

Además, manifestó inquietud por los posibles efectos ambientales, aunque aclaró que no cuentan con información suficiente para determinar si el episodio está afectando a la población.

La organización convocó a los vecinos de Pichanal y de otras localidades salteñas a acompañar el petitorio, disponible a través de sus redes sociales.