Salta: dieron de baja a un penitenciario y cesantearon a una empleada por faltas injustificadas

El Gobierno provincial oficializó la baja de un cabo del Servicio Penitenciario y la cesantía de una empleada del Ministerio de Seguridad, mediante dos procedimientos disciplinarios por inasistencias laborales.

En el primer caso, la Resolución Delegada 812 D/2026 dispuso la baja de Rodrigo Gonzalo Vargas, cabo del Servicio Penitenciario de Salta, tras registrarse seis ausencias discontinuas sin aviso durante 2025.

El expediente señala que el agente tuvo oportunidad de presentar su descargo y que la conducta fue encuadrada como falta muy grave en el régimen disciplinario penitenciario.

Por otra parte, la Resolución Delegada 813 D/2026 estableció la cesantía de Fabiola Elizabet González, personal administrativo de planta permanente del Ministerio de Seguridad.

En este caso, las actuaciones determinaron once inasistencias injustificadas, que fueron consideradas abandono de servicio.

La resolución indica que se cumplió el procedimiento legal y que la agente tuvo oportunidad de justificar su situación o reintegrarse a sus funciones.