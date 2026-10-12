Abre la histórica Esquina de las Flores

Uno de los rincones con mayor arraigo identitario del casco histórico salteño estrena una cara completamente renovada. Este martes quedará formalmente inaugurada la puesta en valor de la Esquina de las Flores, una obra impulsada por el municipio capitalino para transformar de manera integral este punto de encuentro comercial y patrimonio vivo de la ciudad. La intervención no solo resuelve deficiencias edilicias históricas, sino que reordena el entorno urbano para garantizar un espacio funcional, accesible y seguro tanto para quienes trabajan allí como para las miles de personas que transitan a diario la zona.

El plan de trabajo contempló una renovación profunda que abarcó desde el refuerzo de la estructura edilicia y la reparación de cubiertas pluviales hasta la instalación de nuevos sanitarios, pisos, cielorrasos y un tendido eléctrico moderno. Asimismo, la obra puso un fuerte énfasis en la integración urbana y la accesibilidad universal mediante la construcción de rampas peatonales, la nivelación de veredas y la restauración estética de fachadas y persianas exteriores, devolviéndole el brillo a una infraestructura que acusaba el paso del tiempo.

Para las familias de floristas que sostienen la actividad desde hace décadas, la reapertura representa una puesta en valor de su oficio y un impulso clave para su economía diaria. Historias de trabajo de hasta treinta años en el lugar coinciden en el impacto positivo de encarar su labor en un entorno limpio, confortable y protegido de las inclemencias del tiempo. Con esta inauguración, la capital salteña recupera un hito visual y cultural de su centro histórico, articulando el resguardo de la tradición local con las exigencias urbanísticas del presente.