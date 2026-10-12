Piden la detención de Caputo y Bausili por millonarias pérdidas en las operaciones con el oro del BCRA

Un nuevo capítulo judicial sacude al Palacio de Hacienda y al Banco Central. Tras la aprobación de un dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del ejercicio 2025 de la autoridad monetaria, el abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención inmediata y la declaración indagatoria del ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; y el director Juan Ernesto Curutchet. La presentación se enmarca en una causa que investiga presunta defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad y una eventual asociación ilícita por el manejo de las reservas de oro nacional.

El escrito judicial toma como prueba central la Resolución 205/2026 de la AGN, que reveló que las operaciones con derivados financieros de opciones sobre el metal precioso arrojaron un resultado negativo acumulado de $1.469.155 millones, equivalentes a unos u$s1.023 millones.

El documento contable detalla que la pérdida por la ejecución de las opciones superó los u$s960 millones, a los que se sumaron más de u$s62 millones en concepto de primas, consumando una sangra efectiva de divisas que la querella define como un severo perjuicio patrimonial para el Estado.

El punto ciego que busca esclarecer la Justicia radica en la estrategia financiera implementada por la conducción económica, ya que las pérdidas registradas en las opciones multiplicaron por quince el valor de las primas contabilizadas.

Mientras el BCRA justificó las maniobras bajo el argumento de coberturas de riesgo, el denunciante cuestiona las posiciones asumidas en el mercado y las severas dudas sobre la existencia de controles de riesgo operativos, advirtiendo además que el desempeño negativo no logra ser compensado por la mera revalorización contable del stock físico de metal.

(Con información de Ámbito)