Colón bajo el agua: la crecida del río Uruguay inundó la costanera y mantiene en alerta a las familias

La ciudad de Colón, en Entre Ríos, atraviesa una situación de alerta por la crecida del río Uruguay, que avanzó sobre la costanera, cubrió sectores de playas y obligó a reforzar los operativos de prevención ante el riesgo de nuevas inundaciones.

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron un incremento sostenido del caudal. Durante el domingo, el río alcanzó los 7,67 metros, mientras las autoridades advirtieron que la situación podría agravarse si continúa aumentando el nivel del agua.

El avance del río dejó completamente anegados sectores del bulevar costero y los espacios recreativos. Las imágenes muestran calles cubiertas de agua y una creciente preocupación entre los vecinos de las zonas ribereñas.

La Municipalidad identificó inicialmente a unas 12 familias que podrían resultar afectadas y acondicionó un centro de evacuación con 25 camas y 10 cuchetas. También comenzaron las tareas preventivas para resguardar muebles y pertenencias.

La emergencia también afecta a Concordia, donde entre 12 y 15 familias debieron abandonar sus viviendas por la crecida del río Uruguay. Algunas fueron trasladadas a centros municipales y otras encontraron refugio en casas de familiares.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los niveles del agua y recomiendan evitar la circulación por las zonas inundadas, mientras continúa la incertidumbre por las lluvias previstas para los próximos días.

Aclaración editorial: Aunque una cobertura periodística menciona decenas de familias evacuadas en Colón, los reportes municipales consultados no permiten confirmar esa cifra. Por eso, conviene mantener el foco en las inundaciones y el riesgo de evacuaciones hasta contar con un balance oficial actualizado.