Alerta por fuertes vientos en Salta: prevén ráfagas de hasta 100 km/h en la Puna y los Valles Calchaquíes

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta emitió una alerta por fuertes vientos para este martes 13 de octubre, con velocidades previstas de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

La advertencia comprende la Puna del departamento Los Andes, Cachi, Molinos, La Poma, Cafayate y San Carlos.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron asegurar techos, toldos y objetos sueltos que puedan desprenderse por la fuerza del viento.

También aconsejaron evitar circular por rutas, especialmente en sectores donde el polvo en suspensión pueda reducir considerablemente la visibilidad. En caso de que el desplazamiento sea imprescindible, se recomienda disminuir la velocidad y conducir con precaución.

Defensa Civil pidió además evitar la exposición en espacios abiertos y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Ante emergencias o consultas, se encuentra disponible el teléfono 0387 422-2000.