Precaución en las rutas de Salta: lluvias, neblina y sectores con tránsito reducido

Las lluvias, la neblina y el estado de las calzadas complican la circulación en distintas rutas de Salta este martes 13 de octubre. Los reportes oficiales advierten sobre acumulación de agua, baches, maquinaria pesada y sectores con tránsito reducido.

Entre los puntos que requieren mayor atención se encuentran:

Ruta Nacional 68: precaución por lloviznas y acumulación de agua. También se reportan deslizamientos en el paraje San Vicente, en el sector de Cafayate.

Ruta Provincial 33: neblina y lloviznas en la zona de El Nogalar, camino a Cachi.

Ruta Nacional 40: presencia de maquinaria pesada a la altura de Seclantás.

Ruta Provincial 44: circulación por un solo carril en el kilómetro 5 y paso reducido en el kilómetro 22.

Ruta Nacional 51: precaución por falta de mantenimiento en el acceso a Campo Quijano. También se reportan baches y trabajos en distintos tramos de la Puna.

Animales sueltos y caminos en mal estado

La Subsecretaría de Defensa Civil también informó sobre la presencia de animales en rutas provinciales de Orán, Anta y San Martín.

En el departamento San Martín, la Ruta Nacional 34 presenta baches, calzada irregular y sectores con obras, mientras que en la Ruta Nacional 81 se advierten posibles cortes intermitentes por una manifestación.

En Metán se realizan trabajos sobre las rutas nacionales 9 y 34, con sectores de calzada resbaladiza por las precipitaciones.

Para los conductores se recomienda reducir la velocidad, circular con luces bajas, respetar la señalización y evitar cruzar sectores anegados.

Ante emergencias o consultas sobre el estado de las rutas, está disponible el teléfono 0387 422-2000.