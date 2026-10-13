Mercado San Miguel: zapatillas desde $15 mil y celulares desde $100 mil



A pocos días del Día de la Madre, que se celebra este domingo 18 de octubre, el Mercado San Miguel ofrece regalos para diferentes presupuestos, desde zapatillas económicas hasta celulares, masajeadores y accesorios tecnológicos.

En una nueva recorrida de Mercado de Puertas Abiertas, por Aries, Rocío visitó los locales del anexo de calle 20 de Febrero 37 y consultó los precios de los productos más buscados para regalar.

Entre las alternativas aparecen zapatillas deportivas y urbanas desde $15.000, con modelos que llegan hasta los $35.000. Los comerciantes señalaron que las compras suelen concentrarse durante los últimos días previos a la celebración.

Celulares y tecnología para mamá

Los teléfonos también aparecen entre las opciones de regalo. En el local 114 del anexo, los comerciantes ofrecen equipos usados como el Samsung A32 a $130.000 y el Motorola G24 Power a $150.000.

También anunciaron la llegada de celulares nuevos, con valores aproximados de entre $180.000 y $250.000. En ese puesto, las compras se realizan mediante efectivo o transferencia.

Para quienes buscan gastar menos, hay parlantes Bluetooth desde $13.000, auriculares inalámbricos a $22.000 y fundas para celulares desde $6.000.

Masajeadores, planchitas y organizadores

En el local 86 de Nacho Móviles, los vendedores mostraron otras alternativas: planchitas para el cabello desde $17.000, masajeadores a $32.000 y alhajeros con espejo a $20.000.

También se consiguen espejos con luz y organizadores de maquillaje, con precios que rondan entre los $18.000 y $23.000.

Durante el recorrido, Rocío destacó que con un presupuesto cercano a $70.000 es posible combinar varios productos para preparar más de un regalo.

Los comerciantes esperan que la actividad aumente hacia el fin de semana, cuando habitualmente se intensifican las compras para agasajar a las madres.