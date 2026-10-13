El Gobierno promulgó la nueva Ley de Zonas Frías: qué cambia en los subsidios al gas para Salta

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de subsidios al gas y mantiene a la Puna entre las regiones contempladas con un tratamiento diferencial.

La norma, publicada este martes 13 de octubre en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1161/2026, conserva las compensaciones para la región patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna.

Además, establece una bonificación adicional para usuarios residenciales de determinadas zonas frías que estén inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplan requisitos socioeconómicos.

Entre ellos figuran hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales, familias con Certificado de Vivienda Familiar y beneficiarios de pensiones para veteranos de Malvinas. También se prevé una evaluación especial para hogares con integrantes que tengan Certificado Único de Discapacidad.

El fondo se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural, con las excepciones previstas en la ley.

El régimen continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031. La inclusión de la Puna no significa que todos los usuarios de Salta accedan automáticamente a las mismas bonificaciones.