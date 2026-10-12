Tras cuatro años prófugo, extraditarán a un acusado de estafas con bitcoin en Salta

Nicolás Mendioroz Juncosa, de 37 años investigado por presuntas estafas con inversiones en bitcoin en Salta, será extraditado desde Australia, donde fue localizado después de permanecer prófugo desde 2022. Su llegada a la provincia está prevista para el próximo jueves 15 de octubre, cuando quedará a disposición de la Justicia salteña.

La investigación se inició a partir de denuncias de personas que aseguraron haber entregado dinero al acusado para realizar inversiones en criptomonedas y que posteriormente no lograron recuperar los fondos.

Según el testimonio de uno de los damnificados, durante 2021 Mendioroz Juncosa administraba más de 170 mil dólares que habrían sido destinados a operaciones con bitcoin. A partir de las denuncias, la causa avanzó con acusaciones por estafa y administración fraudulenta.

En 2022, el acusado abandonó Salta poco antes de una audiencia de imputación. Desde entonces permaneció prófugo y pesaba sobre él una orden de captura nacional e internacional, hasta que finalmente fue localizado en Australia.

Durante las gestiones para concretar su extradición, la defensa solicitó que Mendioroz Juncosa pudiera regresar a la Argentina por sus propios medios, sin ser trasladado en calidad de detenido. Como parte del planteo, su familia ofreció una propiedad como garantía.

Sin embargo, los denunciantes se opusieron a esa posibilidad y reclamaron que se mantuvieran las medidas judiciales vigentes. También cuestionaron que el acusado no se hubiera presentado ante las autoridades durante los años en los que permaneció prófugo.

De acuerdo con el procedimiento previsto, las autoridades australianas deberán entregarlo a Interpol para concretar su traslado a la Argentina. Si se cumple el cronograma establecido, llegará a Salta el jueves 15 de octubre y quedará a disposición de los tribunales provinciales.

En cuanto a sus antecedentes laborales, según la información publicada en su perfil de LinkedIn, Mendioroz Juncosa es licenciado en Administración de Empresas y trabajó de manera autónoma hasta 2021, última actividad registrada en esa plataforma. También consignó experiencia como ejecutivo de ventas en la empresa de medicina prepaga Medifé.

La causa continúa en trámite y será la Justicia la encargada de determinar su eventual responsabilidad en los hechos denunciados. Las acusaciones por estafa y administración fraudulenta todavía no constituyen una condena.

Información de TN.