Día de la Reducción del Riesgo de Desastres: Salta llama a prevenir y proteger a las familias

Este martes 13 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, una fecha que busca promover la prevención y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades ante fenómenos naturales y otras emergencias.

En ese marco, la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió una campaña bajo el lema "Más seguros, más fuertes, juntos", que pone el acento en la participación de las familias, las instituciones y las organizaciones sociales.

"La resiliencia empieza en casa", señala el mensaje, que invita a adoptar buenas prácticas de prevención y fomentar el conocimiento sobre los riesgos presentes en cada comunidad.

La iniciativa también destaca la importancia de incluir a personas con discapacidad, jóvenes, organizaciones sociales y grupos comunitarios en las acciones de preparación.

Otro de los ejes es reconocer el liderazgo de las mujeres y las comunidades locales en la protección de los hogares.

Desde el organismo provincial remarcaron que el conocimiento y la preparación salvan vidas, especialmente en territorios expuestos a lluvias intensas, vientos fuertes y otras condiciones meteorológicas adversas