Salta tendrá un martes inestable: lluvias, tormentas y ráfagas de hasta 50 km/h

Este martes 13 de octubre se presenta inestable en Salta Capital, con lluvias y tormentas previstas para distintos momentos de la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 5:39.

La temperatura mínima es de 11° y la máxima alcanzará los 20°. Durante la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

Por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas y ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, mientras que por la noche continuará la posibilidad de tormentas.

El pronóstico anticipa que el tiempo fresco seguirá durante los próximos días. Para el miércoles se esperan 19° de máxima, mientras que jueves y viernes tendrán máximas de 18°.

El sábado sería la jornada más fría de la semana, con una temperatura máxima prevista de apenas 15°.