Nueva ley de energía: qué impuestos y cargos podrán incluirse en las facturas de luz

El Congreso modificó las condiciones de facturación del servicio eléctrico en Argentina, con una disposición que establece límites para la incorporación de impuestos locales y cargos ajenos al suministro de energía.

El cambio forma parte de la Ley 27.828, promulgada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1161/2026 y publicada este martes en el Boletín Oficial.

La reforma del artículo 40 de la Ley 24.065 establece que las facturas de las distribuidoras deberán discriminar los componentes vinculados con la compra de electricidad, su transporte y los servicios del sistema.

También dispone que no podrán incluir tributos locales ni cargos ajenos a los bienes y servicios facturados, aunque contempla excepciones expresas para el alumbrado público y otros conceptos inherentes al servicio de distribución previstos por las normas provinciales o municipales.

Esto significa que no todos los cargos municipales desaparecen automáticamente de las boletas. La aplicación concreta dependerá de la naturaleza de cada concepto y del marco regulatorio correspondiente.

La medida forma parte de una reforma energética más amplia, que también modifica el Régimen de Zonas Frías.