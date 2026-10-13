Salta otorgó una renta vitalicia a la viuda de un veterano de Malvinas

El Gobierno de Salta otorgó el beneficio Renta Vitalicia Héroes de Malvinas a Lucrecia Martina Agüero, viuda del veterano de guerra Casimiro Alejandro Herrera.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 638/2026, publicado este martes 13 de octubre en el Boletín Oficial provincial.

La medida responde a una solicitud de la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra y se encuentra contemplada en la Ley Provincial 7278, que regula el reconocimiento económico a los beneficiarios alcanzados por el régimen.

El decreto establece que la Secretaría General de la Gobernación deberá realizar las gestiones necesarias para hacer efectiva la prestación.

El beneficio constituye una forma de reconocimiento provincial a los veteranos de la Guerra de Malvinas y a sus familiares comprendidos en la normativa.