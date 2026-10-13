Presupuesto 2026: Salta incorporó más de $5.000 millones de distintas fuentes de financiamiento

La actualización incluye fondos de programas nacionales, financiamiento externo y recursos disponibles. Los movimientos quedaron formalizados en el Boletín Oficial.
Salta13/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno de Salta oficializó una incorporación de $5.097 millones al Presupuesto provincial 2026, con recursos provenientes de distintas fuentes de financiamiento y destinados a partidas de la Administración Central.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 639/26, publicado este martes 13 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia.

Entre los recursos identificados figuran $2.778 millones de financiamiento de FONPLATA, $1.182 millones correspondientes a disponibilidades vinculadas al Pacto Federal y $350 millones asociados a un convenio de promoción del turismo sustentable.

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También se contemplan fondos relacionados con programas nacionales, financiamiento para el desarrollo productivo y recursos disponibles de ejercicios presupuestarios.

La disposición permite incorporar formalmente esas partidas al esquema de recursos y gastos vigente.

La modificación no representa necesariamente un ingreso nuevo de dinero, ya que comprende distintas operaciones presupuestarias, incluidas disponibilidades financieras y recursos previamente identificados.

El decreto forma parte de las adecuaciones contempladas en la Ley de Presupuesto provincial para el ejercicio 2026.

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