Vacunación antirrábica gratis en Salta: dónde atenderán desde hoy y hasta el viernes

La Municipalidad de Salta continuará esta semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos, con operativos en tres barrios de la zona oeste alta.

El servicio estará disponible desde este martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, de 9:30 a 12:30, en los siguientes lugares:

Martes 13: villa Los Sauces, merendero Juana Azurduy, ubicado en Vizcarra 498, esquina Zacarías Yanci.

Miércoles 14: barrio Jesús María, SUM de manzana 486, lote 3.

Jueves 15 y viernes 16: barrio Bicentenario, avenida Los Alpes y Veteranos de Malvinas, junto a las canchas de Roberto Romero.

La atención se realizará por orden de llegada. Desde el área de Bienestar Animal solicitaron llevar a las mascotas con correa y bozal para evitar inconvenientes durante los operativos.

La vacunación antirrábica es una medida fundamental para prevenir la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de animales a personas.