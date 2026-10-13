Vacunación antirrábica gratis en Salta: dónde atenderán desde hoy y hasta el viernes

La Municipalidad recorrerá tres barrios de la zona oeste alta. La atención será de 9:30 a 12:30, por orden de llegada y sin turno previo.
Salta13/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta continuará esta semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos, con operativos en tres barrios de la zona oeste alta.

El servicio estará disponible desde este martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, de 9:30 a 12:30, en los siguientes lugares:

  • Martes 13: villa Los Sauces, merendero Juana Azurduy, ubicado en Vizcarra 498, esquina Zacarías Yanci.

  • Miércoles 14: barrio Jesús María, SUM de manzana 486, lote 3.

  • Jueves 15 y viernes 16: barrio Bicentenario, avenida Los Alpes y Veteranos de Malvinas, junto a las canchas de Roberto Romero.

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La atención se realizará por orden de llegada. Desde el área de Bienestar Animal solicitaron llevar a las mascotas con correa y bozal para evitar inconvenientes durante los operativos.

La vacunación antirrábica es una medida fundamental para prevenir la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de animales a personas.

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