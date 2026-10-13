Castraciones gratuitas en Salta: dónde estarán los móviles esta semana y cómo sacar turno

La Municipalidad de Salta continuará esta semana con las castraciones gratuitas para perros y gatos, mediante dos móviles que atenderán en distintos sectores de la ciudad.

Los operativos se realizarán del martes 13 al viernes 16 de octubre, de 8:30 a 13, con turno previo y cupos limitados.

Cronograma del Móvil 1:

Martes 13: merendero Juana Azurduy, Vizcarra 498, esquina Zacarías Yanci. Turnos: 3874565870.

Miércoles 14: SUM de barrio Jesús María, manzana 486, lote 3. Turnos: 3874565870.

Jueves 15: SUM de Palermo I, Hipódromo de La Plata y pasaje Manantial. Turnos: 3874195182.

Viernes 16: villa Mitre, Carmen Salas 1377. Turnos: 3875187509.

Por su parte, el Móvil 2 permanecerá en barrio San Calixto durante las cuatro jornadas, en la iglesia Asamblea de Dios, manzana 54, lote 6. Los turnos pueden solicitarse al 3872102659 o 3874861402.

La Municipalidad informó que habrá 30 cupos diarios en el Móvil 1 y 40 en el Móvil 2.