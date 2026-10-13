DNI y pasaportes: el Registro Civil atenderá dos días en barrio Santa Cecilia

Los vecinos de barrio Santa Cecilia y de la zona sudeste de Salta podrán realizar trámites de DNI y pasaporte sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales del Registro Civil.

El operativo se desarrollará el miércoles 14 y jueves 15 de octubre, desde las 9, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Santa Cecilia, mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Gobierno provincial.

Durante ambas jornadas se podrán gestionar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones obligatorias de los 5 a 8 años y de los 14 años, además de emisión y renovación de pasaportes.

Para consultar requisitos, documentación necesaria o información sobre el operativo, los interesados pueden comunicarse al 387 226-6201, por llamada o mensaje.