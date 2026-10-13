DNI y pasaportes: el Registro Civil atenderá dos días en barrio Santa Cecilia

El móvil estará en el CIC de la zona sudeste el miércoles 14 y jueves 15 de octubre, desde las 9. Los vecinos podrán realizar distintos trámites de documentación.
Salta13/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

19340-el-movil-del-registro-civil-llega-al-municipio-de-pichanal

Los vecinos de barrio Santa Cecilia y de la zona sudeste de Salta podrán realizar trámites de DNI y pasaporte sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales del Registro Civil.

El operativo se desarrollará el miércoles 14 y jueves 15 de octubre, desde las 9, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Santa Cecilia, mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Gobierno provincial.

esquina-de-las-flores-3-1024x576La histórica Esquina de las Flores estrena nueva imagen: hoy será su inauguración

Durante ambas jornadas se podrán gestionar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones obligatorias de los 5 a 8 años y de los 14 años, además de emisión y renovación de pasaportes.

Para consultar requisitos, documentación necesaria o información sobre el operativo, los interesados pueden comunicarse al 387 226-6201, por llamada o mensaje.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail