Del Día de la Raza al Día de la Diversidad Cultural: el feriado que vuelve a generar debate

Cada 12 de octubre, Argentina recuerda uno de los acontecimientos más trascendentes y controvertidos de su historia: la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Lo que durante décadas se conoció como el Día de la Raza pasó a denominarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural, aunque la discusión sobre su significado continúa vigente.

En 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Decreto 1584 modificó la denominación de la fecha. La intención fue dejar atrás una celebración centrada en la conquista española y promover una reflexión sobre la diversidad cultural, la historia y los derechos de los pueblos originarios.

Sin embargo, el debate volvió a instalarse durante la gestión de Javier Milei. El calendario oficial de feriados de 2026 publicado por el Gobierno nacional recuperó la expresión “Día de la Raza”, pese a que la Ley 27.399 establece la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

¿Descubrimiento, conquista o encuentro de culturas?

El 12 de octubre de 1492 marcó el inicio de un proceso histórico que transformó profundamente América y Europa. Para quienes reivindican la tradición hispánica, la fecha representa el encuentro entre civilizaciones y el origen de importantes vínculos culturales, religiosos y lingüísticos.

Desde otra perspectiva, especialmente la de numerosos pueblos indígenas, la llegada europea significó el comienzo de la conquista, la pérdida de territorios, la imposición de nuevas estructuras de poder y profundas consecuencias sobre las poblaciones originarias.

La controversia no se limita al nombre de una celebración: también refleja distintas maneras de interpretar el pasado y de reconocer a quienes habitaban América antes de la llegada de los europeos.

Una discusión que también atraviesa a Salta

En una provincia como Salta, donde conviven comunidades wichí, guaraníes, kollas, diaguitas calchaquíes y otros pueblos originarios, la fecha adquiere un significado particular.

El reconocimiento de sus identidades, lenguas y tradiciones convive con reclamos que siguen presentes en la agenda pública, especialmente relacionados con el acceso a la tierra, la educación, la salud y los servicios básicos.

La discusión sobre el 12 de octubre, por lo tanto, trasciende la conmemoración histórica y alcanza cuestiones actuales vinculadas con la convivencia cultural y los derechos indígenas.

Mientras algunos sectores reivindican el legado cultural de España en América, otros consideran indispensable poner en primer plano las consecuencias de la colonización y la resistencia de los pueblos originarios.

Más de cinco siglos después de la llegada de Colón, el 12 de octubre sigue siendo una fecha que interpela a la sociedad argentina sobre su historia, su identidad y la manera de reconocer su diversidad cultural.

Fuentes consultadas: Calendario oficial de feriados 2026; Ley 27.399; Decreto 1584/2010