Feriado en Salta: habrá recolección de residuos, pero cerrarán mercados y oficinas municipales

La Municipalidad de Salta informó cómo funcionarán los servicios durante el feriado nacional del lunes 12 de octubre. La recolección de residuos, limpieza y barrido de calles se realizarán con normalidad, aunque varias dependencias permanecerán cerradas.

El Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240, no atenderá al público y retomará sus actividades el martes 13.

En cuanto a los servicios con horarios especiales:

Cementerios: Santa Cruz y San Antonio de Padua abrirán de 7 a 19. Las oficinas administrativas atenderán hasta las 13.

Hospital Municipal de Salud Animal: funcionará de 8 a 12.

Mercados: permanecerán cerrados los de Ituzaingó 134 y 20 de Febrero. Los mercaditos Belgrano y Evita abrirán normalmente.

Tribunal de Faltas: no tendrá atención al público, pero mantendrá una guardia para trámites urgentes relacionados con clausuras y levantamientos de secuestros.

También permanecerán cerrados los Centros Emisores de Licencias, CIC, natatorios municipales, Museo de la Ciudad y Casona de Castañares.

El servicio municipal de sepelios continuará funcionando. Para solicitar asistencia, las familias podrán comunicarse al 3874677258.

Por último, la línea de emergencias 105 atenderá las 24 horas durante el feriado.