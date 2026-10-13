EDESA programó cortes de luz para este martes en distintos puntos de Salta: zonas y horarios

EDESA informó que este martes 13 de octubre habrá cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia de Salta, debido a tareas de ampliación y renovación de redes de media y baja tensión.

Según el cronograma publicado por la empresa, las interrupciones previstas son las siguientes:

Valle Oeste, desde las 8: corte de cuatro horas. Afectará sectores de avenida Circunvalación Oeste, entre la ruta nacional 51 y la rotonda de San Lorenzo Chico, loteo La Arbolada, urbanización La Faustina, Quebrada de Los Nogales y zonas cercanas.

La Caldera: interrupción prevista de cuatro horas en barrio El Gallinato, ruta provincial 11 y sectores aledaños, por renovación de redes.

Joaquín V. González, desde las 7:30: corte de cinco horas. Comprenderá sectores de la ruta nacional 16 y los barrios Ferroviario, Centro, Boca de Lobo, Gran Burg, 1 de Mayo, Sanidad, 10 de Junio, General Belgrano, Santa Cecilia, Mucaap, 50 Viviendas, Roberto Romero, Docente, Virgen de Urkupiña y zonas cercanas.

EDESA indicó que los trabajos corresponden a mejoras y renovaciones de la infraestructura eléctrica.

Los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas y su estado actualizado en el sitio oficial de la distribuidora: https://www.edesa.com.ar/obras-en-tu-barrio/.