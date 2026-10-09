Transporte de cargas: Argentina incorpora nuevas reglas del Mercosur para camiones

Argentina incorporó a su legislación las nuevas reglas del Mercosur para el transporte internacional de cargas por carretera, que actualizan los requisitos generales para ejercer la actividad dentro del bloque.

La Resolución 1787/2026 del Ministerio de Economía adopta una decisión tomada por el Grupo Mercado Común en marzo y reemplaza disposiciones anteriores.

Entre los cambios aparecen nuevas configuraciones de ejes admitidas para vehículos de carga, junto con una actualización de los principios que regulan el acceso a la actividad de transportista dentro del Mercosur.

La implementación no será inmediata. La resolución establece que comenzará a regir 30 días después de que la Secretaría Administrativa del Mercosur confirme que todos los Estados parte incorporaron la norma a sus legislaciones nacionales.

La CNRT y la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberán posteriormente adoptar las medidas necesarias para su aplicación en Argentina.