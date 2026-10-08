Casación rechazó el pedido de Máximo y Florencia Kirchner para frenar el decomiso de bienes

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner para suspender el proceso de ejecución patrimonial derivado de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Los jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, también rechazaron el planteo presentado por Sebastián Sánchez, director titular de Hotesur y Los Sauces. De esta manera, el trámite de decomiso puede continuar, aunque el inicio efectivo del remate todavía depende de una decisión de la Corte Suprema.

Los planteos cuestionaban una resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre, que había rechazado los pedidos para frenar la ejecución de los bienes dispuesta el 26 de agosto. Máximo y Florencia Kirchner pretendían suspender el incidente de ejecución patrimonial y avanzar con medidas cautelares hasta que la Corte resolviera las cuestiones vinculadas con el decomiso. Casación consideró que los recursos eran formalmente inadmisibles porque la resolución cuestionada no constituía una sentencia definitiva ni impedía la continuidad del proceso.

El monto actualizado de la condena alcanza aproximadamente los $685.000 millones y, en una primera etapa, está en juego el decomiso de 111 inmuebles vinculados con la causa Vialidad, cuyo remate virtual fue solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Las defensas cuestionan que la ejecución alcance bienes que quedaron en manos de los hijos de Cristina y Néstor Kirchner, debido a que ninguno de ellos fue condenado en esa causa. Sin embargo, tanto el Tribunal Oral Federal 2 como Casación consideraron que determinados fondos formaban parte del objeto del delito aun cuando posteriormente hubieran sido heredados.

La definición sobre esos bienes está ahora en manos de la Corte Suprema, que tiene pendientes desde fines de mayo los recursos de queja de las defensas. El máximo tribunal ya se pronunció sobre otro aspecto de la ejecución y en julio confirmó el monto actualizado mediante el Índice de Precios al Consumidor, fijándolo en $684.990.350.139,86. Antes de que pueda comenzar el eventual remate, además, deberán completarse la tasación de los inmuebles y una consulta sobre qué propiedades podrían ser destinadas al uso de la propia Corte o del Poder Judicial.

El expediente también incluye un segundo pedido de decomiso, de mayor alcance, que contempla otros 141 inmuebles, 46 automóviles, US$5.656.134 y $53.280,24 en efectivo atribuidos a Florencia Kirchner. La ejecución de los bienes ya alcanzados por la primera etapa deberá atravesar todavía las instancias administrativas y judiciales pendientes, incluida la eventual selección de propiedades para uso público y la posterior transferencia de titularidad. Recién después podría avanzar el remate del resto mediante la plataforma de subastas online del Poder Judicial.

(Con información de La Nación)