Buscan incorporar carne de cabra y oveja en los menús mineros para impulsar la producción local

El Ministerio de Producción y Minería de Salta avanza en una estrategia para fortalecer la producción ovina y caprina y ampliar las oportunidades de comercialización de pequeños productores.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, detalló que una de las alternativas es aprovechar la demanda alimentaria de la actividad minera para incorporar carne de oveja y cabra en los menús de los emprendimientos de la Puna.

Detalló que actualmente se sirven alrededor de 4.000 raciones y que la propuesta consiste en incluir, al menos una vez al mes, un plato elaborado con estos productos. "Creemos que se la puede traccionar desde la demanda", señaló.

La estrategia contempla fortalecer a los pequeños productores, desarrollar centros de acopio y aprovechar la infraestructura de faena existente, como el matadero de Chicoana. Allí se procesaron los cabritos utilizados en un concurso de asadores realizado durante la Rural, en una experiencia piloto que, según el funcionario, tuvo resultados positivos.

Además, Dorigato indicó que se mantuvieron conversaciones para evaluar la incorporación de estos productos en las comidas de las cárceles federales de Salta, donde se distribuyen alrededor de 8.000 raciones.

Dorigato destacó que la cadena ovino-caprina tiene presencia en toda la provincia y representa una oportunidad para que las familias productoras pasen de una actividad de subsistencia a una producción con fines comerciales. En ese marco la Secretaría de Desarrollo Agropecuario brindará asistencia técnica y evaluará herramientas de financiamiento para mejorar la capacidad productiva de las familias.