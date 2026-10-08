ADP convocó a un paro provincial docente de 72 horas

La Asociación Docente Provincial (ADP) anunció un paro de 72 horas con movilización para los días 20, 21 y 22 de octubre, en reclamo por el incumplimiento de un petitorio presentado ante las autoridades del Gobierno provincial.

La decisión fue adoptada este jueves 8 de octubre por la Junta Ejecutiva del gremio, durante una reunión en la que se resolvió avanzar con la medida de fuerza.

Según informó ADP en un comunicado, la convocatoria responde al mandato recibido durante el Congreso Ordinario realizado el 27 de junio de este año.

El sindicato señaló que el reclamo se debe al incumplimiento del petitorio entregado a las autoridades provinciales el 29 de junio. El comunicado no detalla los puntos incluidos en ese documento.

Además, la organización sindical anunció la convocatoria a un congreso extraordinario para el 31 de octubre, aunque no precisó los temas que se abordarán durante el encuentro.

De esta manera, ADP confirmó tres jornadas de paro y movilización para fines de octubre, en el marco de sus reclamos al Gobierno provincial.