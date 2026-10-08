Paro de ADP por 72 hs: Más Salud, aumento del Incentivo y nombramientos, entre los reclamos

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el secretario General de la ADP, Fernando Mazzone, brindó detalles sobre la medida de fuerza convocada por el gremio para los días 20, 21 y 22 de octubre.

“Se da a partir de una serie de incumplimientos del gobierno a un petitorio que hemos presentado”, indicó el dirigente, describiendo que, a pesar de haberlo expuesto, no se ha da dado solución aun al inconveniente con Más Salud, advirtiendo que “no ha cambiado el maltrato que recibe toda la Administración Pública por parte de los médicos.

Expresó Mazzone que todavía están a la espera de las reuniones que se habían comprometido y adelantó que este viernes presentarán una denuncia en el Colegio Médico, institución que, según el dirigente, ya advirtió a Más Salud sobre la actitud de algunos de los profesionales.

Por otro lado, el dirigente planteó que los docentes necesitan un incremento en el ex Incentivo Docente y que si bien la Provincia retiró la demanda contra Nación por haberlo quitado, el gremio mantiene su demanda en pie.

En tanto, el titular de ADP explicó que el próximo 15 de octubre - a instancias de la marcha federal universitaria que concentrará también otros reclamos contra el gobierno libertario – el gremio participará de la jornada de protesta, pero no habrá paro de actividades ese día.

Finalmente, Mazzone explicó que otro de los puntos por los que convocaron a la medida de fuerza por 72 horas es porque el gobierno provincial no ha cumplido con su promesa de asignar cargos en las escuelas salteñas.