Frontera: fijan un tope diario de US$150 y restringen qué mercaderías pueden salir

El régimen utilizado por habitantes de zonas fronterizas tendrá desde este sábado un límite diario de US$150 por persona para el egreso de mercaderías, independientemente de su cantidad, calidad o variedad.

El cambio fue establecido mediante la Resolución General 5910/2026 de ARCA, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida busca endurecer los controles frente al fraccionamiento de operaciones, la reiteración sistemática y el posible desvío de productos hacia circuitos comerciales no autorizados.

La norma también amplía las restricciones. No podrán salir bajo este régimen combustibles transportados en bidones, tanques suplementarios u otros recipientes, ni trigo, soja o maíz en ninguna de sus formas. Tampoco se permitirá mercadería presentada en envases de 10 kilos o más, por considerar que esos formatos exceden el consumo personal o familiar.

El Tráfico Vecinal Fronterizo está destinado exclusivamente a pobladores de zonas limítrofes y no puede utilizarse con fines comerciales o industriales. La nueva regulación entra en vigencia al día siguiente de su publicación.