Vuelos de cabotaje: la tasa aeroportuaria pasa de pesos a dólares

El nuevo cuadro tarifario comenzará a aplicarse dentro de 60 días en los aeropuertos alcanzados por el Grupo A. El valor máximo de la tasa por uso de aeroestación doméstica dejará de estar expresado en moneda argentina.
 
Argentina09/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Tasa de Uso de Aeroestación para vuelos domésticos pasará a estar expresada en dólares, uno de los principales cambios incluidos en el nuevo cuadro tarifario aprobado para los aeropuertos integrantes del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Hasta ahora, el valor máximo de esa tasa se encontraba fijado en pesos. El ORSNA justificó la modificación en la búsqueda de preservar el valor de la tarifa y evitar actualizaciones nominales recurrentes. 

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La Resolución 69/2026, publicada hoy viernes en el Boletín Oficial, establece además nuevos valores para otras prestaciones aeroportuarias y mantiene incorporada una reducción equivalente al 30% para la tasa de aterrizaje internacional.

Los nuevos valores no comenzarán a cobrarse de inmediato: serán exigibles una vez transcurridos 60 días corridos desde la publicación de la resolución

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