Trabajo rural: no registrar a un empleado podrá costar hasta $7,5 millones

La nueva escala sancionatoria alcanza a empleadores que omitan o declaren incorrectamente los contratos rurales. Desde 2027 los montos se actualizarán todos los años según la UVA.
Argentina09/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La omisión total de registrar un contrato de trabajo rural podrá ser sancionada con multas de entre $1,5 millón y $7,5 millones por cada trabajador afectado, de acuerdo con la nueva escala publicada este viernes.

La Ley 27.826 modificó el régimen aplicable al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y estableció tres niveles de infracciones.

Una declaración inconsistente podrá generar multas de $120.000 a $187.500, mientras que una declaración falsa será considerada una infracción grave y tendrá sanciones de entre $375.000 y $1,5 millón por trabajador

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La falta completa de registración constituye la infracción más grave. En caso de reincidencia dentro de los últimos cinco años, el máximo de la sanción podrá incrementarse hasta 50%

Además, a partir del 1 de enero de 2027, las escalas serán actualizadas anualmente según la variación de la UVA.

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