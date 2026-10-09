Trabajo rural: no registrar a un empleado podrá costar hasta $7,5 millones

La omisión total de registrar un contrato de trabajo rural podrá ser sancionada con multas de entre $1,5 millón y $7,5 millones por cada trabajador afectado, de acuerdo con la nueva escala publicada este viernes.

La Ley 27.826 modificó el régimen aplicable al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y estableció tres niveles de infracciones.

Una declaración inconsistente podrá generar multas de $120.000 a $187.500, mientras que una declaración falsa será considerada una infracción grave y tendrá sanciones de entre $375.000 y $1,5 millón por trabajador.

La falta completa de registración constituye la infracción más grave. En caso de reincidencia dentro de los últimos cinco años, el máximo de la sanción podrá incrementarse hasta 50%.

Además, a partir del 1 de enero de 2027, las escalas serán actualizadas anualmente según la variación de la UVA.