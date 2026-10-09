RIGI: aprobaron una inversión de US$1.760 millones para desarrollar 380 nuevos pozos

Un proyecto petrolero con inversiones computables por US$1.760.214.800 ingresó formalmente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y prevé desarrollar 380 nuevos pozos horizontales.

La iniciativa corresponde a Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén y se localizará en el área Los Toldos II Este, en el departamento Pehuenches de la provincia de Neuquén.

Además de los nuevos pozos, contempla plantas de tratamiento, infraestructura para almacenamiento y transporte, oleoductos y gasoductos, junto con instalaciones destinadas al procesamiento de petróleo, gas natural y agua.

El Ministerio de Economía aprobó la incorporación del proyecto al RIGI bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, lo que habilita los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por el régimen.

La documentación oficial detalla inversiones por US$1.182 millones y US$577,9 millones, que en conjunto alcanzan los US$1.760 millones.