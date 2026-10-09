Extienden hasta fin de año descuentos eléctricos para empresas de alto consumo

Las empresas que ya se encontraban alcanzadas por un régimen especial de descuentos sobre el precio de la energía eléctrica mantendrán el beneficio hasta el 31 de diciembre de este año.

La Resolución 1772/2026 del Ministerio de Economía prorrogó el esquema para las firmas que ya eran beneficiarias y permanecen en cumplimiento de las condiciones establecidas.

La medida está destinada a empresas cuya estructura productiva posee una alta incidencia del costo eléctrico, y extiende durante todo 2026 los descuentos previamente reconocidos sobre los precios estacionales de la energía. primera - 2026-10-09T071809.770

La decisión será comunicada a CAMMESA, al ente regulador nacional, a los reguladores provinciales y a las distribuidoras.

No se trata, por lo tanto, de una baja generalizada de tarifas para hogares ni comercios, sino de la continuidad de un régimen específico para empresas que ya estaban incorporadas.