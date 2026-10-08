Exsecretario de Seguridad denunció que le robaron $3 millones y dispositivos electrónicos en Salta

El exsecretario de Seguridad de Salta, Benjamín Cruz, denunció que le sustrajeron una mochila que contenía tres millones de pesos en efectivo, una computadora, un iPad y auriculares del interior de su camioneta Volkswagen Amarok, estacionada en inmediaciones de Deán Funes y Leguizamón, en la capital salteña.

La información surge de una denuncia policial a la que tuvo acceso Aries, en la que se detallan las declaraciones del exfuncionario y las actuaciones realizadas por los efectivos que intervinieron tras recibir el aviso.

De acuerdo con el documento, el primer reporte se registró a las 14:03, cuando el exsecretario de Gobierno Bettinista informó sobre la presunta sustracción de sus pertenencias. Posteriormente, el denunciante amplió su relato y aseguró que había logrado identificar la ubicación de algunos de los dispositivos electrónicos mediante sus sistemas de geolocalización.

Imagen archivo - 2020

El recorrido de los dispositivos, según la denuncia

En su declaración, el expresidente del Partido PAÍS manifestó que el rastreo de los equipos inicialmente señalaba un domicilio ubicado en calle Zabala al 100, por lo que decidió trasladarse hasta ese sector de la ciudad.

Según consta en el informe policial, el exfuncionario relató que, al llegar al lugar, observó a un hombre que subía a un Volkswagen Vento gris. Siempre de acuerdo con su versión, cuando el vehículo comenzó a circular, también se modificó la ubicación que registraba el GPS de su computadora Apple MacBook.

El denunciante indicó que la señal de la notebook posteriormente apareció en inmediaciones de Ruta 26 y Ragone, mientras que el sistema de rastreo del iPad continuaba marcando el domicilio de calle Zabala.

Estos datos fueron incorporados a las actuaciones policiales y quedaron a disposición del personal encargado de investigar lo denunciado. El documento no establece que el conductor del automóvil observado por Cruz haya participado en el presunto robo.

Tres millones de pesos dentro de la mochila

La ampliación de la denuncia, registrada a las 15:10, incorporó un dato relevante: Cruz manifestó que, además de los dispositivos electrónicos mencionados, dentro de la mochila llevaba $3.000.000 en efectivo.

El informe al que accedió Aries consigna la intervención de personal del Departamento de Investigaciones de la Policía de Salta, así como la presencia del sumariante y del jefe de turno.