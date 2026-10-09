Multas de ARCA: qué contribuyentes tendrán una reducción automática del 25%

Las micro, pequeñas y medianas empresas y las personas humanas que no estén categorizadas como Grandes Contribuyentes tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales previstas por la Ley de Procedimiento Tributario.

La modificación forma parte de la Ley 27.826, publicada este viernes en el Boletín Oficial. El beneficio también contempla sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro comprendidas por la norma.

La legislación incorpora además un régimen especial de reducción del 50% para determinadas multas formales cometidas antes de la entrada en vigencia de la ley, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

Para acceder a este segundo beneficio, el contribuyente deberá regularizar la obligación que originó la sanción y aceptar la pretensión fiscal por la parte no reducida, entre otros requisitos.

ARCA tendrá ahora un plazo de 30 días para dictar la reglamentación operativa necesaria para instrumentar ese régimen especial.